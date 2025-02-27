رمضان يبدأ متزامناً مع آذار.. راصد جوي يتوقع صعوبة رؤية الهلال باليوم الأول

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، أن تكون رؤية هلال شهر رمضان المقبل، والذي سيتزامن مع بداية شهر آذار/مارس المقبل بلحظة نادرة الحصول.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "غرة أول أيام شهر رمضان المبارك ستكون في الأول من آذار وهو نادراً ما يتزامن التأريخ الميلادي والهجري".

ولفت الزيادي، إلى أن "رؤية هلال شهر رمضان ستكون مساء الجمعة، وستكون من الصعب رؤيته رغم ولادة القمر فجر غد الجمعة، وعليه يكون مكوث الهلال بعد غروب الشمس بـ(33) دقيقة، وهي غير كافية لمشاهدته بوضوح".

وتابع: "رغم أن فلكياً وعلمياً السبت الأول من آذار يعتبر أول أيام رمضان في أغلب البلدان الإسلامية باستثناء بعض البلدان منها مراجع النجف الذين يحددون الأحد الأول من شهر رمضان"، مردفا بالقول "قد يبقى الهلال مساء السبت مرتفعاً وعالياً ويبقى بعد غروب الشمس حوالي ساعة و(44) دقيقة".