"رمضان بالعراقي".. طبيب مختص يحذّر من عادات خاطئة يفعلها العراقيون في شهر رمضان

شفق نيوز/ مع اقتراب شهر رمضان، قدم استشاري طب الأسرة في كربلاء، الدكتور علي أبو طحين، مجموعة نصائح غذائية للمواطنين، وبينما نبّه على عادات متوارثة خاطئة، شدد على ضرورة مراجعة الطبيب لمن يعاني من أمراض قد تتفاقم مع الصيام منها السكري والكلى والمعدة والقلب.

وقال أبو طحين لوكالة شفق نيوز، إن "الصيام له فوائد عديدة منها يحصل الجسم فيه على الراحة، وخاصة المعدة والأمعاء، ويُساهم في إعادة هيكلة وتنشيط خلايا الجهاز الهضمي، الا أن شهر رمضان تحوّل عند بعض الأسر إلى شهر الوجبات والأكلات على عكس ما يهدف له الشهر، ومن لم يخسر فيه وزنه، فهناك خلل في صيامه".

وحذّر الطبيب من "الإكثار والاسراع في تناول وجبة الإفطار، لكونه يتسبب بسوء الهضم والنحول واضطرابات القولون، فضلاً عن كثرة شرب السوائل دفعة واحدة، بل ينبغي التدريج وتوزيعها بين الأوقات، أما الحلويات والفواكه فمن الأفضل تأجيلها إلى ما بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات".

وأكد أبو طحين، أن "وجبة السحور هي الأهم من الفطور، لذلك يجب الاهتمام بها من خلال الإكثار من السوائل والفواكه، والابتعاد عن الأكلات الحارة والمالحة والتوابل والحلويات".

ونبه الطبيب، إلى أن "ليس كل مريض أو كبير في السن لا يستطيع الصيام، بل حسب الحالة الصحية والمرض، وأكثر الأمراض التي تتأثر بالصيام هو السكري، وعلى المريض قبل شهر رمضان مراجعة طبيبه لينظم علاجه وطعامه في حال كان يستطيع الصيام".

ومن الأمراض الأخرى التي تتفاقم عند الصيام هي "أمراض الكلى، والمعدة خاصة من لديه قرحة سابقة أو إمساك، وهذا عليه الاهتمام بنوع الغذاء الذي يحتوي على الألياف والسوائل، أما أمراض القلب فهو أقل تأثراً بالصيام بعد تنظيم علاجه"، وفق أبو طحين.