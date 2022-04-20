رمال طائرة في بغداد (صور)

شفق نيوز / تعرضت العاصمة العراقية بغداد، صباح يوم الأربعاء، إلى عاصفة ترابية هي الرابعة منذ شهر.

وشهدت مدن العراق عواصف ترابية شديدة أكثر من مرة، ولأيام عدة، تعرض خلالها العديد من المواطنين إلى حالات اختناق، أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات.

وعلقت إدارة مطار بغداد الدولي، قبل نحو أسبوعين تسيير الرحلات الجوية لمدة يوم كامل، بسبب سوء أحوال الطقس، وتصاعد الغبار في السماء بما يحجب مدى الرؤية.

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية، قد توقع قبل يومين، اجتياح عاصفة ترابية لعدد من المدن العراقية اعتباراً من مساء يوم أمس الثلاثاء، ونهار يوم الأربعاء قال إنها ستؤثر على المناطق الغربية والشمال غربية ومناطق الوسط والفرات الأوسط وجنوب غرب البلاد.