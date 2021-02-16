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رقم "مفزع" لحالات انتحار بيوم واحد في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T19:45:31+0000
رقم "مفزع" لحالات انتحار بيوم واحد في محافظة عراقية

شفق نيوز/ سجلت المثنى إحدى محافظات الفرات الأوسط، الثلاثاء، رقما مفزعاً لحالات الانتحار في يوم واحد، وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا في العشرينيات من عمره اقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله في إحدى مناطق مدينة السماوة مركز المحافظة".

وأضاف أن "الحالة الثانية كانت لرجل في الثلاثينيات من عمره انتحر أيضا شنقا داخل منزله باطراف مركز المحافظة". 

وتابع المصدر، أن "حالة الانتحار الثالثة كانت لفتاة في العشرينيات من عمرها، حيث انتحرت داخل منزلها بقضاء الرميثة شمالي المحافظة بإطلاق النار على نفسها من سلاح ناري".

وعلقت حقوق الإنسان في المحافظة على حالات الانتحار.

وذكر مدير المكتب، ماجد الجياشي في حديث مقتضب لوكالة شفق نيوز، أن "حالات الانتحار في المحافظة لا يمكن الجزم فوراً على أنها انتحار"، مؤكدا أن "المرجع الأساسي للمكتب في إثبات الحالة انتحار من عدمها هو التحقيق القضائي".

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