رقم مرعب في ذي قار.. 12 حالة انتحار منذ بدء العام الجديد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن المحافظة سجلت رقماً "مرعباً" بعدد حالات الانتحار في اول 17 يوماً من العام الحالي 2022.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة ذي قار ومنذ مطلع العام الحالي 2022 سجلت 12 حالة انتحار خلال 17 يوماً فقط، بعضها تم والبعض الآخر لم يفلح اصحابها باتمام مهمة انتحارهم"، موضحاً أن "غالبية الذين انتحروا كانت أعمارهم في العشرينيات".

وبين المصدر، أن "هذا الرقم يعد مرعباً ومفزعاً وناقوس خطر للجهات المسؤولة في مدينة الناصرية وضواحيها"، مشيراً إلى أن "غالبية الحالات كانت بسبب الوضع النفسي لأصحابها المنتحرين".

ووفق تقرير نشره موقع "المونيتور"، في تشرين الاول من العام الماضي، يواجه الشباب العراقي مشاكل عديدة وسط فشل سياسي يمنعهم من تحقيق أهدافهم. فيلجأون إلى الانتحار، وهذه أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع العراقي لأول مرة وليست مسألة حالات محدودة.

وتطالب مفوضية حقوق الانسان في العراق، "باطلاق حملة توعوية دينية وارشادية و إعلامية لتبيان خطورة ظاهرة الانتحار ومخالفتها للشريعة والقانون كونها تمس حقا مقدسا هو حق الحياة".