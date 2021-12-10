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رقم مخيف لحالات الانتحار في ذي قار عام 2021

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-10T19:50:10+0000
رقم مخيف لحالات الانتحار في ذي قار عام 2021

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن احصائية خاصة بحالات الانتحار في المحافظة منذ مطلع العام الحالي ولغاية العاشر من كانون الاول الجاري. 

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "الاجهزة الامنية سجلت اكثر من 80 حالة انتحار في كافة مناطق محافظة ذي قار منذ مطلع العام الحالي ولغاية العاشر من كانون الاول الجاري"، مضيفا ان "هناك العشرات من محاولات الانتحار الأخرى التي لم تفض إلى الموت، وبقي اصحابها على قيد الحياة". 

وبين المصدر، ان "الطريقة الأكثر شيوعا في حالات الانتحار هي الشنق بواسطة الحبال داخل منازل الضحايا، او الأشجار في المناطق الريفية". 

واضاف، ان "هذا العدد من حالات الانتحار تجاوز احصائية العام الماضي بقرابة عشرين حالة ويرجح ازدياد العدد خلال الفترة المقبلة".

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