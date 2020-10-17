رقم غير مسبوق.. 310 إصابات جديدة بكورونا في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى يوم السبت، تسجيل اعلى معدل بإصابات كورونا منذ تفشي الوباء في اذار الماضي وحتى الآن.

وأبلغ مصدر في صحة المحافظة وكالة شفق نيوز، انه "تم اليوم فحص 766 حالة جديدة واظهرت المسحات تسجيل 310 إصابات مؤكدة".

وأشار إلى أن من بين الحالات المشخصة "24 حالة لكوادر صحية و 4 حالات لكوادر مختبرية و9 حالات لكوادر طبية و3 حالات لكوادر إدارية".

واكد المصدر عدم تسجيل أية حالة وفاة اليوم ليبقى إجمالي الوفيات ٢٣١ وفاة، مشيرا الى تسجيل ١١٧ حالة شفاء جديدة اليوم ليصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 11212 حالة أي بنسبة 89% من عدد حالات الإصابات الكلي.

وبين ان "اجمالي عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في ديالى بلغ 12613 حالة في عموم المحافظة منذ تفشي الوباء وحتى الان".