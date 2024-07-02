"أرقام مفزعة".. أكثر من 20 ألف حالة اصابة ووفاة في حوادث سير بميسان

شفق نيوز/ كشف مصدر في مرور محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن أرقام مفزعة بحوادث السير في مناطق المحافظة خلال 16 شهراً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عدد الاصابات والوفيات بحوادث السير في محافظة ميسان للفترة من 1/1/2023 ولغاية 1/5/2024 تجاوزت 20 ألف حالة".

وبين المصدر، أن "هذا الرقم توزع بين 20.353 حالة إصابة خلال فترة 16 شهراً، فيما توفي 260 شخصاً خلال هذه الفترة"، مؤكدا أن "كثرة حوادث السير كان السبب الرئيسي فيها هو رداءة الطرق، وسرعة أصحاب المركبات".