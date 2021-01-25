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أرقام صادمة من نينوى.. 38% تحت خط الفقر والقادم "أسوأ"

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-25T09:57:06+0000
أرقام صادمة من نينوى.. 38% تحت خط الفقر والقادم "أسوأ"

شفق نيوز/ كشف مدير احصاء نينوى نوفل سليمان طلب، يوم الإثنين، عن ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في المحافظة إلى 38% خلال عام 2020 بعد أن سجلت نسبة 23% في عام 2019.

ومحافظة نينوى يسكنها أكثر من 3.5 مليون شخص، وهي الثانية بعد بغداد من حيث النسبة السكانية، وما زالت واقعة تحت تأثير صراع سياسي- اقتصادي ما بعد عملية التحرير من داعش عام 2017.

وبالإجمال، لعب حظر التجول لمواجهة فيروس “كورونا”، دوراً في تضييق الخناق على أغلب العراقيين بسبب تعطل شبه كامل للحركة الاقتصادية.

وقالت منظمة الطفولة "اليونسيف" التابعة للأمم المتحدة إن قرابة 5 ملايين عراقيين أصبحوا تحت خط الفقراء جراء تفشي ظهور جائحة كورونا.

وقال طلب لوكالة شفق نيوز، "يعني ذلك أن هنالك في نينوى قرابة مليون وثمانمائة ألف مواطن يعيشون تحت خط الفقر".

ورجح مدير احصاء نينوى ارتفاع نسب البطالة إلى 40% بالتوازي مع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعاً ذلك للسياسة النقدية للحكومة العراقية ورفع سعر صرف الدولار.

وقال إن تلك الخطوة الحكومية "ستنعكس سلباً على حياة المواطنين بصورة عامة ورفع من نسب البطالة بالاضافة الى انها ستساهم في رفع أسعار السلع سواءً الغذائية او غيرها".

وحذر طلب من التوجه نحو "الأسوأ"، "على الحكومة العراقية إيجاد حلول لمنع التضخم ومعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها والا ستكون لدينا ارقام كارثية في الفترة المقبلة وسيكون لها نتائج سلبية بمختلف النواحي".

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