رفع أكثر من 185 ألف تجاوز في بغداد.. والسوداني يشدد على استمرار الحملة والحلول البديلة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة مشاريع العاصمة بغداد، يوم الأحد، رفع أكثر من 185 ألف تجاوز، مشدداً على استمرار الحملة مع توفير البدائل المناسبة للمواطنين.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني، ترأس، اجتماعا خصص لمتابعة سير تنفيذ مشاريع الطرق والجسور في العاصمة بغداد، وتطوير التقاطعات ومشاريع حملتي (بغداد أجمل 1 و 2)، حيث جرى استعراض ما تبقى من الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية، بعد إنجاز 14 مشروعا منها، واستمرار العمل في مشروعين متبقيين".

وأضاف: "كما جرت مناقشة مشاريع تأهيل الطرق السريعة في بغداد، وهي: طرق (قناة الجيش، ومحمد القاسم، وعتبة بن غزوان، وصلاح الدين، ونفق قناة الجيش قرب وزارة النقل)، حيث ستتم المباشرة بها قريبا".

وأكد السوداني "أهمية وتأثير خطة تحديث وجه العاصمة وانعكاس هذا الجهد على الواقع السياسي والاجتماعي والخدمي"، مشيراً إلى أنها "تؤكد للمواطنين التوجهات الحقيقية للحكومة ومساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في بغداد".

وأشار إلى "حتمية الاستمرار في حملات رفع التجاوزات، والتي بلغت أكثر من 185 الف تجاوز، مع ضرورة توفير البدائل للمواطنين، إضافة الى التوجيه بالاهتمام بمشاريع الكراجات متعددة الطبقات، لضرورتها في تقليل الزحامات والمحافظة على جمالية الشوارع".

واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، "استكمال أمانة بغداد لمشاريع ثلاثة مجسرات في بغداد، هي (حلة- بغداد، وساحة عنتر، و 55)، وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة الشوارع والساحات العامة لأنها تشكل الواجهة الحضارية للعاصمة".