رفع عشرات الصور الانتخابية المخالفة لتعليمات المفوضية قبل انطلاق الحملة الدعائية

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، يوم الثلاثاء، أن مفارز التجاوزات التابعة للبلدية، أزالت عشرات الصور الانتخابية التي نُصبت بشكل مخالف للتعليمات.

وأوضح الحبو، لوكالة شفق نيوز، أن فرق البلدية نفذت الحملة بهدوء وباحترام كامل، وشملت إزالة الصور واللافتات الموضوعة على الشوارع والأرصفة في عدد من مناطق المدينة.

وأضاف أن تلك الصور نُشرت قبل الموعد الرسمي لانطلاق الحملة الانتخابية، مبيناً أن "البلدية أشعرت مفوضية الانتخابات بهذه المخالفات، التي تم توثيقها وتسجيلها أصولياً وفق القوانين والتعليمات النافذة".