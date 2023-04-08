رفع سعر الفيزا التركية يتسبب بعزوف المسافرين العراقيين وشركات السياحة "مُحبطة"

شفق نيوز/ تسبب قرار السلطات التركية رفع سعر التأشيرة أمام العراقيين، بعزوف الكثير منهم عن السفر الى تركيا، في وقت أبدت شركات السياحة إحباطها من هذا القرار.

وبهذا الصدد اكد بكر هروري مدير احدى شركات السياحة والسفر في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر التأشيرة لدخول تركيا ارتفع الى 185 دولارا بعد ان كان 135 دولار".

وأشار إلى ان "القرار سيكون له عبئا كبيرا على المواطنين الراغبين بالسفر الى تركيا لأغراض سياحية أو علاجية"، مضيفا ان "شركته أعلنت عن برنامجها للمواطنين للسياحة الى تركيا بمناسبة عيد الفطر لكن غالبية المواطنين بدأوا بتغيير وجهتهم الى دول أخرى كلبنان والإمارات بسبب ارتفاع سعر التأشيرة التركية".

يذكر ان مئات الالاف من مواطني اقليم كردستان كانوا يتوجهون الى تركيا عبر المعابر الحدودية والمطارات لغرض السياحة والتجارة والعلاج.