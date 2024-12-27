رفع أذان صلاة الجمعة يتسبب بنزاع عائلي في الأنبار

شفق نيوز/ شهد جامع المقداد بن عمرو في منطقة السورة بمحافظة الأنبار، يوم الجمعة، نزاعاً بين عائلتين إثر خلاف حول إدارة المسجد ومن يتولى رفع الأذان فيه.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الخلاف يعود إلى الصراع على السيطرة على شؤون الجامع، مشيراً إلى أن البعض يرى أن الأمر مرتبط بمخصصات مالية تتسلمها إدارة المسجد من هيئة الوقف السني.

ونقل مراسل الوكالة، عن الأهالي قولهم إن "هذا النوع من النزاعات يعكس غياب الإدارة الحازمة في تنظيم شؤون المساجد وضمان فصلها عن النزاعات الشخصية والعائلية".

الحادثة أثارت استياء المصلين الذين أكدوا لوكالة شفق نيوز، أن "أماكن العبادة يجب أن تكون بعيدة عن أي خلافات شخصية أو عائلية، مطالبين بـ"تدخل الجهات المعنية لضبط إدارة المساجد ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

ولفت مراسل الوكالة، إلى أن الجهات الأمنية تدخلت لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع، فيما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية حول الحادثة.