رفع حظر التجوال بين المحافظات العراقية منتصف الليلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بأن السلطات سترفع حظر التجوال المفروض بين المحافظات في منتصف الليلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حظر التنقل بين المحافظات سيتم رفعه في الساعة 12 من منتصف ليلة الجمعة السبت لتعود الحركة إلى طبيعتها".

وقررت السلطات العراقية، مساء أمس الخميس، رفع حظر التجوال المفروض منذ منتصف ليل الأربعاء، في سياق إجراء التعداد السكاني في البلاد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حظر التجوال تم رفعه في العاصمة بغداد والمحافظات البقية كافة، مع الإبقاء على تقييد حركة التنقل بين المحافظات.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه فرق التعداد العاملة على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم العراق، باستكمال العملية اليوم الجمعة.