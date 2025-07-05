رفع حصة كربلاء لأكثر من 1500 ميغاواط خلال زيارة عاشوراء
شفق نيوز – كربلاء
أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم السبت، استثناء الأطواق الثلاثة في محافظة كربلاء من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية، وزيادة حصتها إلى أكثر من 1500 ميغاواط.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء بمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، حيث جرى استعراض خطة تأمين الطاقة الكهربائية خلال زيارة العاشر من محرم.
وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وحرصاً على توفير أفضل الخدمات للزائرين وأهالي كربلاء، تم استثناء الاطواق الثلاثة في المحافظة من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية، وزيادة حصتها إلى أكثر من 1500 ميغاواط.
وأضاف البيان، كما ناقش الجانبان خطة فك الاختناقات في عموم المحافظة، لاسيما في طرق مرور الزائرين، استعداداً للزيارة الأربعينية المقبلة.
وأشاد محافظ كربلاء، وفق البيان، بجهود وزارة الكهرباء وملاكاتها في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية، مثمناً الاستجابة السريعة والتنسيق العالي الذي أسهم في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين على حد سواء.