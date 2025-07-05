رفع حصة كربلاء لأكثر من 1500 ‏ميغاواط خلال زيارة ‏عاشوراء

شفق نيوز – كربلاء

أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم السبت، استثناء الأطواق الثلاثة في ‏محافظة كربلاء من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية، وزيادة حصتها إلى أكثر من 1500 ‏ميغاواط.‏

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء بمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، حيث جرى استعراض خطة تأمين الطاقة الكهربائية خلال زيارة ‏العاشر من محرم.‏

وأكد الوزير بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه، استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وحرصاً ‏على توفير أفضل الخدمات للزائرين وأهالي كربلاء، تم استثناء الاطواق الثلاثة في ‏المحافظة من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية، وزيادة حصتها إلى أكثر من 1500 ‏ميغاواط.‏

وأضاف البيان، كما ناقش الجانبان خطة فك الاختناقات في عموم المحافظة، لاسيما في طرق ‏مرور الزائرين، استعداداً للزيارة الأربعينية المقبلة.‏

وأشاد محافظ كربلاء، وفق البيان، بجهود وزارة الكهرباء وملاكاتها في تعزيز استقرار ‏المنظومة الكهربائية، مثمناً الاستجابة السريعة والتنسيق العالي الذي أسهم في ‏تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين على حد سواء.‏