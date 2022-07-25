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رفع تجاوزات الزعفرانية.. شخص يفتح النار على البلدية والأمن يفرض طوقاً

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-25T10:53:04+0000
رفع تجاوزات الزعفرانية.. شخص يفتح النار على البلدية والأمن يفرض طوقاً

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الإثنين، بأن متجاوزاً فتح النار على عناصر البلدية التي تقوم برفع التجاوزات في منطقة الزعفرانية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً اقدم على فتح نيران سلاحه باتجاه عناصر البلدية والقوة الامنية المرافقة لهم اثناء عملية رفع تجاوزات ضمن منطقة الزعفرانية، ما اجبر القوة على الانسحاب مع كادر البلدية".

ولفت الى ان "القوة الامنية عادت الى مكان الحادث وحاليا تطوقه بحثا عن المنفذ".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أقدم "متجاوزون" في منطقة الزعفرانية، على قطع طريق لمنع إزالة تجاوزاتهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بعض المتجاوزين تظاهروا قرب معمل الغاز في منطقة الزعفرانية، للمطالبة بمنع ازالة التجاوز، وقاموا بحرق الاطارات وقطع الطريق.

ولفت الى ان احد الاشخاص المتجاوزين قام بحرق دراجة نارية (ستوتة) تابعه له.

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