سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رفع المزيد من رفات ضحايا مقبرة سجن بادوش

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-06T19:30:58+0000
رفع المزيد من رفات ضحايا مقبرة سجن بادوش

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المقابر الجماعية، يوم الاثنين، ان الفرق الفنية المختصة في مجال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية انجزت المرحلة الرابعة من أعمال التنقيب ورفع الرفات من مقبرة ضحايا سجن بادوش قرب الموصل.

واوضحت دائرة المقابر الجماعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اعمال التنقيب تمت برعاية مباشرة من قبل رئيس المؤسسة وبمشاركة دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة وبدعم واسناد من قبل فريق التحقيق الدولي ( يونيتاد ) ،كما تم تسليم جميع الرفات المرفوعة إلى دائرة الطب العدلي لغرض إجراء وإتمام كافة الفحوصات المختبرية لغرض تحديد هوية الضحايا ومن ثم إعادتهم إلى ذويهم".

وتابعت، ان "فرق دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية سبق وأن قامت بجمع عينات الدم من عوائل الضحايا وملأ الاستمارة الخاصة بالفقدان"، مؤكدة إن "جميع الأعمال تمت بالطرق القانونية والفنية الحديثة وفقا للمعايير الدولية، حيث تم رفع 61 حالة نوع B وهي عبارة عن جثة متكاملة ورفع 50 حالة نوع BP وهي عبارة عن جزء من جسد ورفع 100 حالة اخرى".

related

الكشف عن مقبرتين جماعيتين جديدتين في بادوش شمالي الموصل

Date: 2021-06-13 07:48:20
الكشف عن مقبرتين جماعيتين جديدتين في بادوش شمالي الموصل

وزارة عراقية في مرمى الانتقادات بسبب نقل رفات ضحايا إيزيديين

Date: 2021-12-02 14:26:04
وزارة عراقية في مرمى الانتقادات بسبب نقل رفات ضحايا إيزيديين

لجنة دولية تتحدث عن مليون مفقود في العراق لم يكشف عن مصيرهم

Date: 2020-02-17 19:53:05
لجنة دولية تتحدث عن مليون مفقود في العراق لم يكشف عن مصيرهم

صلاح الدين تطالب بحسم ملف مقابر جماعية لضحايا اعدمهم داعش

Date: 2021-01-25 08:08:23
صلاح الدين تطالب بحسم ملف مقابر جماعية لضحايا اعدمهم داعش

مراسم دفن رسمية لـ104 رفاة من ضحايا داعش في قرية كوجو السبت المقبل

Date: 2021-02-04 11:02:12
مراسم دفن رسمية لـ104 رفاة من ضحايا داعش في قرية كوجو السبت المقبل