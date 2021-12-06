رفع المزيد من رفات ضحايا مقبرة سجن بادوش

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المقابر الجماعية، يوم الاثنين، ان الفرق الفنية المختصة في مجال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية انجزت المرحلة الرابعة من أعمال التنقيب ورفع الرفات من مقبرة ضحايا سجن بادوش قرب الموصل.

واوضحت دائرة المقابر الجماعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "اعمال التنقيب تمت برعاية مباشرة من قبل رئيس المؤسسة وبمشاركة دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة وبدعم واسناد من قبل فريق التحقيق الدولي ( يونيتاد ) ،كما تم تسليم جميع الرفات المرفوعة إلى دائرة الطب العدلي لغرض إجراء وإتمام كافة الفحوصات المختبرية لغرض تحديد هوية الضحايا ومن ثم إعادتهم إلى ذويهم".

وتابعت، ان "فرق دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية سبق وأن قامت بجمع عينات الدم من عوائل الضحايا وملأ الاستمارة الخاصة بالفقدان"، مؤكدة إن "جميع الأعمال تمت بالطرق القانونية والفنية الحديثة وفقا للمعايير الدولية، حيث تم رفع 61 حالة نوع B وهي عبارة عن جثة متكاملة ورفع 50 حالة نوع BP وهي عبارة عن جزء من جسد ورفع 100 حالة اخرى".