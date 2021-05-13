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رفع الكتل الكونكريتية من شوارع بغداد.. وإعادة فتح النجف أمام الزوار

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-13T20:17:53+0000
رفع الكتل الكونكريتية من شوارع بغداد.. وإعادة فتح النجف أمام الزوار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن السلطات الأمنية سترفع الكتل الكونكريتية الموضوعة مؤخراً وتعيد فتح الشوارع المغلقة، في حين أعلن إدارة النجف إعادة فتح المحافظة أمام الزوار.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة الرابعة فجرا ستباشر القوات الامنية برفع الصبات الكونكريتية وفتح جميع الطرق التي اغلقت نتيجة فرض حظر التجوال الشامل".

وأضاف أنه في "الخامسة فجرا ستكون جميع الطرق سالكة (مفتوحة)".

وفي تطور متصل، قالت الحكومة المحلية بالنجف، في بيان مقتضب، إنه "تم فتح مقبرة وادي السلام بالكامل وفتح السيطرات الخارجية امام الزائرين الوافدين للمحافظة بعد قرار الصحة والسلامة الوطنية".

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