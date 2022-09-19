رفع الحصانة عن "ابو مازن": أحدث ضررا بالمال العام  

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية؛ بتهمة إحداث الضرر عمدا بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الحصانة عن عضو في مجلـس النـواب للدورة الحالية، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق؛ على خلفية الإضرار بدائرة صحة المُحافظة.

وأضافت الدائرة إن رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المُتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المُحافظة دون مُوافقتها.

وأوضحت أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدل.

من جانبه أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن النائب هو احمد عبدالله الجبوري المكنى بـَ (ابو مازن)