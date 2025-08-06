رفع اسم العراق من التقرير الأممي الخاص بانتهاكات حقوق الأطفال

شفق نيوز- بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، برفع اسم العراق من التقرير الأممي السنوي المتعلق بانتهاكات حقوق الأطفال، بناءً على ما حققه من تقدم ملموس في هذا المجال.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أثنى على "الجهود المخلصة لدوائر الدولة المعنية في وزارتي؛ العمل والشؤون الاجتماعية، والخارجية، لتأمين حماية الأطفال وإبعاد الانتهاكات، وفق التدابير الحكومية لحماية هذه الشريحة، والتعريف دولياً بهذا المسار".

والتي أثمرت، بحسب السوداني، عن "التوصية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة برفع اسم العراق عن التقرير الأممي القادم الخاص بحماية الأطفال، بعد إحرازه تقدماً ملموساً في هذا المجال، ونجاحه في اتخاذ التدابير القانونية لمنع الانتهاكات بحق الأطفال، وفق شهادة أممية".

كما أشار السوداني في البيان، إلى "ضرورة أن تكون هذه المناسبة، دافعاً مضافاً لاستمرار أجهزة الدولة المعنية برعاية شريحة الأطفال، والاستمرار في معالجة الانتهاكات والمؤشرات السابقة، تأكيداً لمكانة العراق في المحافل الدولية، ومن أجل ترسيخ بيئة صحّية للأطفال، تؤمّن النشأة السويّة، والحماية القانونية، وتضمن الارتقاء بالإطار المجتمعي الرّسمي وغير الرّسمي لرعاية الطفولة".