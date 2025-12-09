رفعت منسوب نهر الزاب.. كركوك تعلن كميات الأمطار

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن كميات الامطار المسلجة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بين مختص أن كميات الأمطار ساهمت برفع منسوب نهر الزاب.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كميات الأمطار جاءت على النحو الآتي: الزاب: 25.5 ملم، الحويجة: 87 ملم، الرياض: 19 ملم، العباسي: 27.5 ملم، التون كوبري: 38.1 ملم، الدبس: 55 ملم، داقوق: 36 ملم، تازه: 34 ملم، قره هنجير: 30 ملم، ليلان: 38 ملم، شوان: 62.5 ملم، ومركز المدينة: 39.4 ملم".

وأشار البيان إلى أن "المعدل التراكمي لهطول الأمطار بلغ 41 ملم خلال هذا اليوم"، مؤكداً أن "الهطولات الأخيرة ستسهم في تعزيز الخزين المائي وتحسين مناسيب الأنهر والجداول في عموم المحافظة".

وأضافت المديرية أنها "تواصل متابعة أوضاع السدود والأنهر لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية تصريف المياه والاستفادة المثلى من الهطولات المسجّلة".

من جانبه، بين المختص في شؤون المياه عبد الرحمن حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "الأمطار الأخيرة أسهمت برفع منسوب نهر الزاب بشكل ملحوظ".

وتابع أن "هذا الارتفاع سيعزز تدفق المياه في الفروع والجداول المغذّية للمناطق الزراعية"، موضحا أن "استمرار الأمطار بالمستويات الحالية يعد مؤشراً إيجابياً للموسم المائي، ولا توجد في الوقت الراهن مخاوف من ارتفاعات قد تتسبب بحدوث سيول".

واستطرد أن "فرق المتابعة التابعة للموارد المائية تواصل رصد مناسيب الأنهر والسدود بشكل مستمر لضمان استثمار الخزين المائي بالشكل الأمثل، ومنع أي تراكمات أو اختناقات قد تؤثر في المناطق المنخفضة أو قرب مجاري الأنهر".

وفي الأنبار، غمرت السيول وادي حجلان في حديثة غرب المحافظة، تسبّبت بغمر أجزاء من المزارع والأراضي المحيطة.

وأعرب عدد من الأهالي عن قلقهم من اتساع رقعة الفيضانات، بينما أعلنت الجهات المعنية أنها ترقّب تطوّرات مستجدّة وتراقب مستوى المياه لتقييم حجم الأضرار في القريب العاجل.