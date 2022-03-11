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رفض التجاوزات فتلقى التهديدات.. مسؤول في ديالى يهدد بترك منصبه

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-11T10:18:24+0000
رفض التجاوزات فتلقى التهديدات.. مسؤول في ديالى يهدد بترك منصبه

شفق نيوز/ هدد قائممقام بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله أحمد الحيالي، يوم الجمعة، بترك منصبه بسبب التهديدات التي تعرض لها بعد رفضه حالات التجاوز والاستيلاء على الأملاك العامة من قبل جهات متنفذة.

وقال الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات التي اتخذت باستعادة مئات الدونمات من قبضة المفسدين والمتنفذين عرضته لخطر الاستهداف والتهديد المباشر بالتصفية"، على الرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال بتفجير سابق قرب منزله.

ودعا السلطات والجهات المختصة، إلى "تأمين الحماية اللازمة ومنع العابثين بالمال العام من إسكات أفواه القانون وهيبة الدولة ومنع التعدي والتجاوز على ممتلكات أبناء المحافظة".

وشدد الحيالي، على ضرورة "إطلاق حملة اتحادية كبرى لمحاربة وانهاء ممارسات التجاوز وابتلاع الممتلكات العامة تحت سطوة النفوذ والسلاح التي منعت أجهزة الدولة الحكومية والرقابية من أداء مهامها خوفاً من التصفية والقتل".

يذكر أن قائممقام بعقوبة، نفذ حملات استعادة لأراض مسلوبة، ورفع التجاوزات عن مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة، خلال الفترات الماضية.

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