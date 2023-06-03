"رفاعي" ذي قار تحتج على سوء الخدمات والاهالي يهاجمون ممثليهم في البرلمان

شفق نيوز/ نظم العشرات من المواطنين بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، تظاهرة بقضاء الرفاعي، شمالي المحافظة، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة مع قطع الطريق الرابط بين المناطق الشمالية من المحافظة مع المحافظات المجاورة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مواطنين غاضبين من سوء الخدمات المقدمة لهم في مناطقهم تظاهروا، اليوم، قرب طريق المشاية بقضاء الرفاعي، شمالي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، حيث قطعوا الطريق الرابط بين المناطق الشمالية والمحافظات المجاورة لذي قار"، مبينا ان المتظاهرين هاجموا عبر لافتات وشعارات رددوها نواب مناطقهم والمحافظة لأنهم لم يقدموا لهم شيئاً، بحسب قولهم.

وأضاف مراسلنا، أن المحتجين استخدموا الإطارات المحترقة في قطع الطرق، فيما طالبوا مسؤولين بينهم قائممقام قضاء الرفاعي والنواب بتقديم استقالتهم من مناصبهم".