رفات 21 ضحية من نينوى تعود إلى ذويها بعد مطابقة الحمض النووي

شفق نيوز/ تستعد دائرة الطب العدلي في محافظة نينوى، لتسليم رفات 21 جثة من أهالي المحافظة يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الفحوصات اللازمة وتحليل الحمض النووي (DNA).

وأوضح مصدر طبي من صحة نينوى، لوكالة شفق نيوز، أن "الطب العدلي بالموصل سيسلم الجمعة المقبل رفات 21 جثة ضمن مقبرة جماعية افتتحت في وقت سابق".

وتابع المصدر أن "هذه الجثث تعود لرجال من أهالي ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل، حيث تم العثور عليها في مقبرة جماعية داخل كلية الزراعة في وقت سابق".

وأضاف المصدر أن الفحوصات الخاصة بالـ DNA قد اكتملت بنجاح، وتم مطابقة الحمض النووي للجثث مع أفراد العائلات التي تعود لها، الأمر الذي سيمكن من تسليم الرفات لأهاليهم وفقاً للنتائج الموثقة.

وكانت المقبرة الجماعية قد تم اكتشافها في وقت سابق من قبل الفرق المختصة في عمليات البحث، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود مستمرة للكشف عن مصير المفقودين وضمان إعادة رفات الضحايا إلى ذويهم.