رفات عشرات الضحايا الإيزيديين ستوراى الثرى في مقبرة كوجو بسنجار

شفق نيوز/ اعلن عضو في لجنة استقبال رفات ضحايا الايزديين، يوم الاثنين، ان وجبة ثانية من رفات الضحايا سيتم دفنهم في مقبرة كوجو جنوبي سنجار.

وقال خلف قرو سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة اكملت كافة الاجراءات من خلال تنسيقها مع الطب العدلي والفريق الوطني للمقابر الجماعية في بغداد لنقل رفات 41 شخصا من الضحايا الايزيديين الذين قتلوا من قبل تنظيم داعش اثناء اجتياحه لمناطق سنجار عام 2014".

واضاف خلف ان "رفات الضحايا نقلت من مقابر جماعية بسنجار الى الطب العدلي في بغداد للتعرف على هوياتهم".

وأشار سليمان إلى أن "المراسم ستجرى في الثامن من الشهر الجاري لاستقبال الرفات ونقلها الى معسكر سنجار مقر الفرقة عشرين، وفي اليوم التالي التاسع من هذا الشهر ستقام مراسم دينية خاصة لدفن الرفات في مقبرة قرية كوجو جنوبي سنجار بمشاركة رجال دين ايزيديين ومسؤولين واهالي الضحايا ومواطني المنطقة".

يذكر ان عدد الضحايا في الوجبة الاولى والذين دفنوا في قرية كوجو كان رفات 104 اشخاص.