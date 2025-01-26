أغلبهم مجهولو الهوية.. العراق وإيران يتبادلان رفات جنود حرب الثمانينيات

شفق نيوز/ جرى في منفذ الشلامجة الحدودي، اليوم الأحد، تبادل رفات بين الجانبين العراقي والإيراني لمفقودي حرب الخليج الأولى (1980-1988).

وقال ممثل الحكومة المحلية في البصرة حسن النجار، لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذًا لمذكرة التفاهم بين العراق وإيران، تم تبادل رفات ضحايا الحرب، حيث تسلم الجانب الإيراني رفات 41 جنديًا، بينهم 16 جثة معلومة الهوية".

وأضاف النجار أن "العراق تسلم رفات 21 جثة، بينها واحدة معلومة الهوية، فيما سيُجرى فحص الحمض النووي (DNA) لبقية الجثث للتعرف عليها وتسليمها إلى ذويهم".

ويتم تبادل الرفات بين البلدين بشكل دوري، وفقًا لاتفاق جنيف لعام 2008، الذي وُقّع برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أن الإحصاءات الرسمية بشأن إجمالي ما تم تسليمه واستلامه ما زالت غير متوفرة.

وخاض البلدان حربًا استمرت ثماني سنوات، عُرفت باسم "حرب الخليج الأولى"، وأسفرت عن سقوط نحو مليون قتيل من الجانبين (بحسب تقديرات غير رسمية)، إضافة إلى خسائر اقتصادية تجاوزت التريليون دولار.

وتشهد العلاقات العراقية الإيرانية تقاربًا منذ عام 2003، عقب إسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، على يد قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة.