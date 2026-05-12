رغم وفرة الأمطار وعودة العيون.. مرصد بيئي يحذر من نزيف الآبار العشوائية في العراق

كشف مرصد "العراق الأخضر"، يوم الثلاثاء، عن وجود زيادة في المياه الجوفية خاصة تلك القريبة من سطح الأرض، مؤكدا عودة 15 عيناً في محافظة نينوى للحياة، حذر من الحفر العشوائي للآبار.

وذكر المرصد في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن زيادة الخزن الجوفي يعتمد على طبيعة الخزان، فالخزانات القريبة على سطح الأرض والتي لا يتجاوز عمقها 30ـ 40 متراً استطاعت مياه الأمطار من اختراقها مما زاد تخزينها بشكل ملحوظ.

واضاف ان خزانات المياه الجوفية زادت في محافظات ديالى وميسان ونينوى من متر الى متر ونصف خلال شهر، منوها الى ان الخزانات العميقة في الصحراء العربية والجنوبية فإنها تحتاج الى عشرات السنين لكي تزيد مناسيبها الى معدلات جيدة.

واكد المرصد ان 15 عينا في محافظة نينوى عادت للحياة بسبب معدلات الأمطار الكثيرة التي هطلت خلال هذا العام على مناطق متفرقة من العراق ومنها نينوى، معربا عن أسفه لوجود تجاوزات على المياه الجوفية كحفر الآبار العشوائي، وإنشاء بحيرات رغم وجود القوانين والغرامات والقيام بحملات لطمر الآبار.