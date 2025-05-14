رغم وفاته.. عائلة قاضٍ موصلي تبيع منزلها لتسديد ديون علاجه (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بعرض عائلة رئيس محكمة الشرطة في نينوى الراحل علاء خضر إلياس، منزلها للبيع لسداد ديون علاجه قبل وفاته.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عائلة الفريق علاء، أقدمت على عرض منزلها للبيع في الموصل، بهدف تسديد ديون متراكمة بلغت نحو 80 ألف دولار، هي كلفة رحلة علاجية انتهت بوفاته قبل أربعة أيام".

وأضاف أن "الفريق علاء أُجريت له عملية استئصال مرارة في تشرين الأول/ اكتوبر 2024، وتدهورت صحته لاحقاً بسبب مضاعفات خطيرة أدت إلى فشل كبدي وكلوي، وبعد نقله إلى مستشفيات في دهوك وتركيا، خضع لعملية زراعة كبد تبرع بها احد ابنائه ، إلا أنه فارق الحياة يوم 9 أيار/ مايو 2025 نتيجة التهاب في الدم وانتشار العدوى بعد العملية، بحسب التقارير الطبية".

وبين أنه "حتى بعد وفاته، رفضت إحدى المستشفيات الخاصة في أنطاليا تسليم الجثة ما لم تُسدد المستحقات المالية المتبقية"، مؤكدا أن "عائلته استنفدت كل ما تملك لتغطية كلفة العلاج في العراق وتركيا والتي استدانتها من بعض الاصدقاء، ما دفعها لعرض المنزل للبيع لتسديد الديون".

وفي سياق متصل، تفاعل رئيس جامعة نينوى اسامة المشهداني مع القضية، وكتب منشوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن حزنه على ما وصفه بـ"خذلان الدولة لمن خدمها بشرف"، مشيراً إلى أن "الوفاء في هذا البلد غالباً ما يُستبدل بالتجاهل".

واقترح الأكاديمي في منشوره إنشاء صندوق لدعم الضباط المتقاعدين وتوفير تأمين صحي شامل لهم داخل وخارج العراق، مع إطلاق اسم الفريق علاء على أحد المرافق الرسمية تخليداً لاسمه، وختم منشوره قائلاً: "النزاهة لا تموت، لكن من العار أن يُترك أبناؤها وحدهم في مواجهة تبعاتها".