رغم نسبة إنجاز 70٪.. شبهات فساد توقف العمل بالمركز الثقافي في الفلوجة

شفق نيوز- الأنبار

كشف مصدر مطلع في محافظة الأنبار، يوم السبت، أن مشروع المركز الثقافي في مدينة الفلوجة ما يزال متوقفاً رغم انطلاق أعماله منذ عام 2014 ووصول نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 70%، مشيراً إلى أن المشروع واجه سلسلة من التعثرات الإدارية والمالية على مدى السنوات الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المقاول المنفذ لمشروع المركز الثقافي في مدينة الفلوجة، تسلّم كامل المبالغ المخصصة له في وقت سابق قبل أن يُفسخ عقده مع المحافظة"، مبيناً أن "الجهود استمرت بعد عودة الاستقرار إلى المدينة لإعادة تحريك المشروع، ولا سيما منذ عام 2021، إلا أن المعالجات لم تفضِ إلى نتائج ملموسة حتى عام 2025".

وأضاف المصدر، أن "العمل استؤنف لفترة وجيزة خلال العام الحالي، لكن المقاول توقف مجدداً بسبب شح التخصيصات المالية"، لافتاً إلى أن "أغلب المشاريع في المحافظة تعاني المشكلة ذاتها، إذ يتوقف تنفيذها عند انقطاع التمويل".

وأوضح أن "إدارة المركز الثقافي تعمل حالياً من موقع كرفاني مؤقت أُنشئ على قطعة أرض خُصصت من قبل المحافظة، بانتظار استكمال المبنى الرئيس للمركز الواقع في القاطع الجنوبي من المدينة"، مشيراً إلى أن "الجهة المسؤولة عن المشروع هي محافظة الأنبار، مؤكداً عدم توجيه مخاطبات رسمية أخيراً بشأن أسباب التوقف، في ظل معرفة عامة بأن عدداً كبيراً من مشاريع المحافظة متوقف بسبب نقص التمويل".

ونبّه المصدر إلى "وجود شكوك بشأن شبهات فساد مرتبطة بالمشروع"، موضحاً أن "إحدى الفقرات الأساسية الخاصة بتأثيث المركز الثقافي حُذفت من المشروع، وهو ما أثار استياء العاملين في القطاع الثقافي وأثار تساؤلات حول آلية إدارة الملف ومستقبله".

هذا ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز التواصل مع الحكومة المحلية في محافظة الأنبار غربي العراق للرد على هذه المعلومات.