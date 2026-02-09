رغم موسم الأمطار والثلوج.. الموارد المائية: العراق يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، يوم الاثنين، أن البلد يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف، بسبب التغييرات المناخية والسدود التي أنشأتها تركيا في منابع الأنهار.

وأكد الوزير خلال ترأسه اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة تكاتف الجهود والمؤسسات كافة لتجاوز الأزمة القاسية لشح المياه والتي عصفت بالبلاد".

وأضاف أن "العراق يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف، بسبب التغييرات المناخية واستثمار دول أعالي المنبع للموارد المائية في إنشاء مشاريع خزنية وإروائية في منابع هذه الأنهر وخاصة الجارة تركيا".

وشدد الوزير على "أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على بيئة النهر وعدم رمي المخلفات الصحية والصناعية فيه حماية لحياة المواطنين والحفاظ على المجرى البيئي للنهر".

وأوضح البيان أن "الاجتماع شمل تقديم شرح تفصيلي عن الموقف المائي والخزين ومقارنته بالسنوات الماضية والاستهلاك الفعلي للقواطع على نهري دجلة والفرات وحساب المساحات وأعداد بحيرات الأسماك ومراقبتها ومخطط يوضح البحيرات المجازة والمعدل الشهري لنسبة التراكيز الملحية على امتداد شط العرب".

يأتي تصريح وزير الموارد المائية بالتزامن مع فصل الشتاء الجاري الذي يشهد موسم أمطار غزيرة وموجات ثلجية تركزت في مناطق كوردستان وشملت أيضاً محافظات أخرى شمالي وغربي العراق.