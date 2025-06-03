رغم موسم الأضاحي.. سوق المواشي لا يجذب المشترين في العراق (صور)

شفق نيوز/ رغم اقتراب عيد الأضحى، يشهد سوق المواشي في بابل ومدن عراقية أخرى ضعفًا في الإقبال على شراء الأغنام، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ورصدت وكالة شفق نيوز، تراوح سعر "الخروف الواحد" بين 300 إلى 600 ألف دينار، رغم أن وزنه لا يتجاوز 15 كيلوغرامًا، بحسب مواطنين.

وشكا مربو المواشي، عبر الوكالة، "قلة الطلب"، وأرجعوا ذلك إلى "الجفاف، وغياب الدعم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية"، مؤكدين أن الاستيراد الخارجي ساهم أيضًا في إضعاف سوق المواشي المحلي.

عدسة "شفق نيوز" تجولت في ساحات مخصصة لبيع المواشي، في محافظة بابل وسط العراق، حيث ينتظر المربون زبائنهم، بينما يساعد أطفالهم في جرّ الأغنام وتقديم العلف لها، في محاولة لجذب المشترين، لكن الغلاء بات حاجزًا كبيراً أمام كثير من العائلات العراقية قبيل عيد الأضحى.

يأتي ذلك، في وقت تزداد المخاوف من انتشار مرض الحمى النزفية نتيجة قلة المجازر في العراق، إلى جانب الثقافة المجتمعية التي تُفضل ذبح الأضاحي داخل المنازل مع إهمال الإجراءات الوقائية.