رغم مشقة الصيام.. نساء يحصدن البصل في كربلاء (صور)

شفق نيوز/ في قلب صحراء كربلاء، ورغم مشقة صيام شهر رمضان، لم يتوقفن النساء عن حصاد البصل، إذ يعملن بجد لكسب قوتهن.

ويعتبر موسم زراعة البصل الشتوي من أهم المواسم الزراعية في المنطقة، ويمتد لنحو خمسة أشهر، ليتم بعده الانتقال إلى زراعة محاصيل أخرى كالخيار والطماطم.

وتُزرع مساحات شاسعة من الأراضي تمتد من كربلاء إلى النجف، حيث تصل المساحات المزروعة بالبصل إلى آلاف الدوانم، وتتنوع بين حقول بمساحة عشرة دوانم إلى مزارع واسعة تصل إلى المئات وأكثر.

وبعد الحصاد، يتم تسويق الإنتاج اليومي إلى مختلف المحافظات العراقية، مثل بغداد، البصرة، أربيل، والناصرية، حيث تشكل كربلاء مصدرًا رئيسيًا لهذه المحاصيل.

ورغم الظروف الصعبة والعطش في رمضان، تواصل النساء عملهن بلا توقف، حيث يحرصن على توفير المنتجات للأسواق العراقية، مما يعكس دورهن الكبير في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.