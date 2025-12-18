رغم مشاريع فك الاختناقات.. ازدحامات خانقة تضرب بغداد

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، ازدحامات مرورية حادة في العديد من شوارعها وجسورها الحيوية، حيث غصت الطرق بالمركبات منذ ساعات الصباح لتستمر حتى وقت متأخر من الليل، ما يعكس استمرار أزمة المرور التي تؤرق المواطنين يومياً.

وأخبر مصدر مروري، وكالة شفق نيوز، بأن أبرز المناطق والشوارع التي شهدت ازدحاماً صباح اليوم شملت: الجسر الدوار، طريق مرور التاجي، جسر صليخ، مجسّر الشعب، جسر البنوك، سريع الدورة، محمد القاسم، مجسّر الأمانة، مجسّر الربيعي، مجسر قرطبة، جسر السنك، جسر الصرافية، جسر الجمهورية، جسر باب المعظم، جسر الاحرار، جسر الشهداء، الجسر المعلق، جسر الجادرية، جسر الطابقين، جسر القادسية باتجاه الخضراء، جسر الربيع، سريع السيدية، المنطقة الخضراء، نفق الزيتون، شارع المشاتل باتجاه عنتر، تقاطع ميسلون، شارع مطار بغداد، ساحة الواثق، شارع الجوازات، شارع سلمان فائق، تقاطع المسبح، باب المعظم، شارع دمشق، شارع الأردن، تقاطع عقبة، كرادة خارج، تقاطع الحرية، ساحة الحسنين (الجادرية)، تقاطع الأندلس، ساحة التحرير، ساحة الخلاني، شارع الجمهورية، شارع الرشيد، شارع الكيلاني.

ويعبر مواطنون عن استيائهم من الازدحامات المستمرة، مشيرين إلى الإرهاق النفسي وضياع الوقت والجهد، إضافة إلى التأثيرات السلبية على وصول الحالات الطارئة إلى المستشفيات وتأخر الموظفين عن أعمالهم، مما يعكس حجم الأزمة وتأثيرها على الحياة اليومية والإنتاجية.

ورغم الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الأزمة، مثل إنشاء الجسور والأنفاق، إلا أن متخصصين يؤكدون ضرورة اعتماد حلول أكثر شمولية تشمل تطوير أنظمة النقل العام، توسيع الطرق، وتطبيق تقنيات ذكية لإدارة المرور، للحد من التأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الظاهرة.

ويأتي هذا الازدحام ضمن سياق متواصل منذ سنوات، على الرغم من أن رئيس الحكومة "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، ، أطلق مطلع شهر آذار/مارس 2023، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً"، و التي بلغت قيمتها أكثر من 1.866 تريليون دينار عراقي.