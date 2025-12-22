رغم مرور شهر.. استمرار غلق جامع النوري بسبب تسرب الأمطار

شفق نيوز- نينوى

ما يزال جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل مغلقَين منذ أكثر من شهر، عقب تسرب مياه الأمطار إلى داخل المصلى، وسط استمرار أعمال الصيانة دون تحديد موعد واضح لإعادة فتحه أمام المصلين.

وقال مصدر في ديوان الوقف السني، لوكالة شفق نيوز، إن الجامع مغلق منذ 16–17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتى اليوم، بعد أن تسببت موجة الأمطار حينها بتسرب المياه إلى المصلى، ما استدعى إيقاف الصلاة والشروع بأعمال صيانة عاجلة.

وأضاف أن "فرق الصيانة ما تزال تعمل على معالجة الخلل"، مشيراً إلى أن "طريقة صب الأسطح لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية، واستخدمت فيها مواد غير قادرة على مقاومة الظروف الجوية، الأمر الذي أدى إلى ظهور التسرب مع أول موجة أمطار".

وأشار المصدر، إلى أن "الجهات المعنية كانت قد أبلغت وزير الثقافة والسياحة والآثار في وقت سابق بوجود ملاحظات فنية تتعلق بأعمال صب الأسطح"، محذّرة من "أضرار محتملة في المستقبل القريب، إلا أن تلك التحذيرات تأكدت فعلياً بعد تسرب المياه إلى داخل الجامع".

وأوضح أن "الجامع لم يُفتح حتى الآن، رغم مضي أكثر من شهر على بدء الصيانة"، مؤكداً أن "العمل مستمر لإنهاء المشكلة بشكل جذري ومنع تكرارها مستقبلاً".

وكانت دائرة أوقاف نينوى قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إغلاق جامع النوري الكبير مؤقتاً بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل المصلى، مشيرة حينها إلى أن الشركة المنفذة باشرت أعمال الصيانة، ورجّحت أن تستغرق أقل من أسبوع.

ويُعد جامع النوري الكبير أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في الموصل، وقد تعرّض للتفجير خلال سيطرة تنظيم "داعش"، قبل أن يُعاد إعماره ضمن مشروع إحياء روح الموصل بإشراف منظمة اليونسكو، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وافتُتح الجامع رسمياً في آذار/مارس الماضي بحضور رئيس الوزراء العراقي، ليعود معلماً بارزاً في المدينة القديمة بعد سنوات من الدمار، قبل أن يُغلق مجدداً بسبب مشاكل فنية أعقبت تساقط الأمطار.