تحديث.. رغم محاولات ردعه.. شاب يلقي نفسه من أعلى جسر في البصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب عبر القفز من أعلى جسر في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من على الجسر الإيطالي وسط مدينة البصرة، وهو أعلى جسر في المحافظة والعراق عموماً، ليسقط في مياه شط العرب".

وأضاف أنه "على الرغم من المحاولات الحثيثة للشرطة لثنيه عن الانتحار إلا أنه ألقى بنفسه في المياه"، ولم يتبين لغاية الآن ما إذا كانت الشاب قد فارق الحياة أن تم إنقاذه.

ولاحقاً أكد المصدر أن "الشرطة النهرية تمكنت من الوصول إلى الشاب وانتشاله من المياه قبل أن يغرق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".