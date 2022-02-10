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رغم قيود كورونا.. نحو 5 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية العام الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-10T08:58:10+0000
رغم قيود كورونا.. نحو 5 ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية العام الماضي

شفق نيوز/ أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الخميس، إحصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية للعام الماضي 2021 .

وقالت في تقرير، ورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن حركة النقل الجوي شهدت نموا بنسبة 130% مقارنة بعدد الرحلات، ونسبة 145% بالنسبة لعدد المسافرين عن عام 2020 رغم ما تفرضه جائحة كورونا من قيود وإجراءات على حركة السفر لغرض حماية المسافرين.

وأشار التقرير، إلى أن مجموع المسافرين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية بلغ 4,908,797 مليون مسافر وبعدد رحلات وصل إلى 63,232 رحلة هابطة ومغادرة في جميع المطارات العراقية وهي: بغداد، أربيل، النجف، البصرة، السليمانية، فيما كان العدد الكلي للمسافرين المتنقلين عبر مطار بغداد الدولي 2,069,723  مسافر، وبعدد رحلات وصل إلى 26,106  رحلة.

وفي مطار أربيل الدولي اشار التقرير، إلى أن عدد المسافرين كان 1,324,754  مسافراً، وبرحلات بلغت 17,160،  فيما كان المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين عبر مطار النجف 885,274 مسافراً، وكان مجموع الرحلات فيه 9,194 رحلة، موضحاً أن مجموع المسافرين عبر مطار البصرة الدولي 351,130 مسافراً، وبلغ مجموع الرحلات فيه 5,420 رحلة.

وفي مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه 277,916 مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت 5,352 رحلة.

ولفت التقرير، أن هذا الارتفاع في أعداد الرحلات والمسافرين جاء نتيجة جهود كبيرة وعمل متواصل من قبل جميع العاملين في المطارات، إضافة لما يقدم من تسهيلات وخدمات منحت لشركات الطيران العاملة بهدف تعزيز واقع الطيران المدني العراقي، وفق قوله.

 

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