رغم شدة الحر.. لا درجات خمسينية في مدن العراق اليوم (جدول)

شفق نيوز- بغداد

نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم السبت، جدولاً يوضح درجات الحرارة العظمى، والحرارة المحسوسة، والرطوبة النسبية التي تم تسجيلها ظهراً في الظل، ووفق الظروف القياسية المعتمدة في محطات الرصد الجوي في مدن البلاد.

وأظهر الجدول، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عدم تسجيل درجة حرارة 50 مئوية في عموم المحافظات العراقية، والتي كان يؤشر عليها باللون الأحمر.

وبحسب الجدول الذي تنشره الوكالة أدناه، فقد سجلت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق أعلى درجة حرارة إذ بلغت 49 درجة مئوية، فيما تلتها محافظتي ميسان وذي قار بتسجيل 48 مئوية.

إلى ذلك، أوضحت هيئة الأنواء الجوية، أن مصطلحات الحرارة العظمى (Maximum Temperature) هي أعلى درجة حرارة مسجّلة خلال اليوم في الظل وبالظروف القياسية، والحرارة المحسوسة (Feels Like Temperature) درجة الحرارة التي يشعر بها الإنسان فعلياً، وتتأثر بمعدل الرطوبة وسرعة الرياح.

أما الرطوبة النسبية (Relative Humidity) فهي نسبة ما يحتويه الهواء من بخار الماء اللازم للوصول إلى الإشباع.