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رغم شحته.. صحة الأنبار تطمئن متلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-31T16:16:52+0000
رغم شحته.. صحة الأنبار تطمئن متلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر

شفق نيوز/ أفاد مدير قسم الصحة العامة التابع لمديرية صحة الأنبار، محمد صباح، يوم السبت، بأن شحة جرع لقاح فايزر الأمريكي، في المراكز الصحية في المحافظة، جاء نتيجة الإقبال الكبير على تلقي اللقاح، والذي تزامن مع إقبال عناصر القوات الأمنية على التطعيم.

وقال صباح، لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال الشديد والذي لم يكن متوقعا على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فضلاً عن إقبال عناصر القوات الأمنية، تسببت بالضغط على منافذ التلقيح في الأنبار، مما تسبب بشحة جرع لقاح فايزر".   

وأوضح أن "إقبال السكان على تلقي اللقاح فاق التوقعات، حيث أن كميات الجرع المخصصة لمحافظة الأنبار من قبل وزارة الصحة، كان على أساس الإقبال قبل مدة من الزمن، ورغم ذلك فإن الوزارة ملتزمة مع صحة الأنبار بتوفير اللقاحات". 

وتابع، بأن "توسعة أعداد المراكز الخاصة بلقاح COVID-19 والتي رافقتها زيادة في أعداد الجرع لكافة المراكز، أدى إلى شحة الجرع لقاح فايزر ايضا، والذي لم يكن بحسب الخطة التي رسمت على ضوء التوقعات". 

ولفت صباح، إلى أن "الإقبال على تلقي اللقاح أدى إلى إستهلاك الجرع الاحتياطية من لقاح فايزر، وذلك قبل وصول الوجبة الثانية، ومع هذا فلا توجد هناك أي إشكالية، فخلال الساعات القادمة سيتم وصول الجرع من وزارة الصحة". 

وبعث صباح رسالة اطمئنان إلى كل من تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر في الأنبار، قال خلالها "نطمئن المواطنين عبر وكالة شفق نيوز، وخاصة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر، بأن خطة وزارة الصحة ودائرة صحة الأنبار غطت كافة المناطق والنقص في أعداد الجرع وسيتم إعطائهم الجرعة الثانية في الوقت المحدد، كما تمت المطالبة بحصة تعويضية إضافية مخصصة للقوات الأمنية، ويتم العمل على وصول الجرع الكافية، كما وتم التنسيق مع القيادات الأمنية من أجل تغطية كافة إحتياجات العناصر الأمنية من اللقاح".

وبين صباح، بأن "كل اللقاحات آمنة، لكن المواطنين يفضلون لقاح فايزر بسبب كفاءته العالية التي تصل إلى 95 %، والأمر الآخر أن كافة المسؤولين في المحافظة قاموا بأخذ لقاح فايزر مما جعل المواطن أكثر ثقة باللقاح". 

وقال صباح، أن "هنالك ممن يتسائلون عن إمكانية الإصابة بعد تلقي جرعتي اللقاح، الجواب نعم يصاب وتظهر عليه الأعراض ويسبب العدوى".

واختتم حديثه، قائلاً "الهدف من اللقاح هو تقليل الأعراض ونسبة الوفيات ويحد من خطورة الفيروس بنسبة كبيرة جداً، وبزيادة أعداد الملقحين تقل فرصة تحور الفيروس".

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