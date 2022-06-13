رغم سحب يده وإحالته للتحقيق.. مدير تربية الرصافة الثانية يواصل مهامه الوظيفية (وثيقتان)

شفق نيوز/ أصدر مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، يوم الاثنين، أمراً إدارياً بتشكيل لجنة فنية، وذلك على الرغم من صدور أمر حكومي ووزاري بسحب يده وإحالته إلى التحقيق على خلفية تسريب الأسئلة الامتحانية.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ اليوم، من مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الأخير أصدر أمراً بإعادة تشكيل لجنة الكشف عن المدارس الأهلية برئاسته وعضوية عدد من المسؤولين في المديرية.

ويأتي ذلك بعد أن قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيه "توبيخ" الى وزير التربية علي الدليمي، واحالة مسؤولين على التحقيق بينهم مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، بسبب حادثة تسريب الأسئلة الوزارية مؤخراً.

وأظهر ذلك كتاب رسمي (سري وفوري) موقع من الكاظمي في الثامن من الشهر الجاري، كشف عنه النقاب اليوم الاثنين، وتحصلت عليه وكالة شفق نيوز.

كما اظهرت وثيقة ثانية تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، قرارا صادرا عن وزارة التربية بسحب يد العكيلي ورئيس اعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات استناداً لقرار الكاظمي.