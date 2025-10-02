مدينة الصدر.. تسجيل حالتي انتحار لشاب مدمن للمخدرات وامرأة "قد تكون مقتولة"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بانتحار شاب بشنق نفسه وذلك بسبب معاناته من الإدمان على المخدرات، في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 1999، أقدم اليوم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة قطعة قماش داخل منزله في قطاع 57 قرب سوق الرضوي بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانتحار هو أزمة نفسية حادة وانتكاسة صحية تتعلق بمعاناته من الإدمان على المواد المخدرة، علما انه قد غادر قبل أيام قليلة مستشفى العطاء لمعالجة المدمنين حيث كان يتلقى علاجًا متخصصًا للتعافي".

ولفت المصدر إلى أن "الشاب المنتحر عاد مؤخرًا إلى استخدام المواد المخدرة، لذلك وفي سياق محاولات عائلته لحمايته، قام شقيقه الأكبر باتخاذ إجراءات احترازية منها إغلاق الغرفة التي كان يتواجد بها بباب حديدي وقفلها لمنعه من مغادرة المنزل والحفاظ على سلامته".

وبين المصدر أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً للتأكد من أسباب الانتحار وتدوين أقوال عائلة الضحية".

وفي حادثة أخرى، أشار المصدر إلى أن "امرأة من مواليد 1995، أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها ضمن قطاع 42 في مدينة الصدر".

وأكد أن "خبير الأدلة الجنائية وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة بعد ملاحظة اطلاقات نارية عدد اثنان بمنطقة الصدر والبطن بجثمان الضحية، حيث يرجح أن تكون جريمة قتل".