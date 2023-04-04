رغم إجراءات فرض القانون.. منافذ التهريب بين ديالى وإيران خارج السيطرة و"استحداث جديدة"

شفق نيوز/ اكد مصدر حكومي بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات التهريب بين ديالى وايران عبر منافذ وممرات غير رسمية رغم الإجراءات الحكومية بهذا الصدد، فيما كشف عن استحداث المهربين ممرات جديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز انه "على الرغم من إجراءات فرض القانون في ديالى الا ان القوات الخاصة لم تتمكن من قطع ومسك ممرات التهريب غير الرسمية بين ناحية قزانية (113 كم شرق بعقوبة)، والجانب الايراني ولم تطالها عملياتها وواجباتها".

وكشف المصدر عن "إغلاق أحد المنافذ غير الرسمية بسواتر ترابية ونصب نقطة مرابطة (ربية) من قوات حرس الحدود"، مبيناً "إلا أن الجماعات المتنفذة والمختصة بالتهريب وجدت منفذاً ثانياً وربما ثالثاً لتهريب وإدخال المواد الممنوعة وغير القانونية من الحدود الإيرانية".

وتابع المصدر أنه "على الرغم سيطرة قوات الأمن على منفذ مندلي الحدودي مع ايران، شرقي ديالى، وتحييد نشاط جماعات التهريب بشكل كبير بأوامر ومتابعة من رئيس الوزراء الا ان عمليات التهريب، شرقي ديالى، مازالت خارج السيطرة، فيما تنعدم عمليات التهريب وإدخال البضائع المحظورة في منفذ المنذرية بين خانقين وإيران".