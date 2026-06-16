رغم توجيه الزيدي.. التربية العراقية تؤكد امتحان الفرنسي للثالث المتوسط في موعده

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، أن امتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثالث المتوسط سيجري يوم غد الأربعاء كما هو مقرر دون أي تغيير في التوقيت.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "امتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثالث المتوسط سيجري يوم غد الأربعاء الموافق 17 حزيران/ يونيو وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً، وكما هو مقرر دون أي تغيير في التوقيت".

وشددت على ضرورة التزام جميع الطلبة بالموعد المحدد أعلاه، مع تمنياتها لهم بالموفقية والنجاح.

ومساء اليوم، وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، ‏بتقليص الدوام الرسمي ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً يوم غدٍ الأربعاء، لإتاحة الفرصة لمتابعة ومؤازرة المنتخب الوطني في ‏مباراته المرتقبة في كأس العالم.‏

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في كأس العالم، بمواجهة نظيره النرويجي عند الساعة 1:00 من فجر الأربعاء بتوقيت بغداد، على ملعب بوسطن، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق بداية إيجابية.