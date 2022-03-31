سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رغم تنازلها عن حقها بالإرث .. محامية تتعرض للضرب وحلاقة الشعر على يد أشقائها ببغداد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-31T12:14:06+0000
رغم تنازلها عن حقها بالإرث .. محامية تتعرض للضرب وحلاقة الشعر على يد أشقائها ببغداد (صور)

شفق نيوز/ أفادت منظمة حقوق المرأة العراقية، يوم الخميس، بتعرض المحامية إبتهال الفرطوسي للتعنيف على يد أشقائها الثلاثة لأسباب مادية وذلك في العاصمة بغداد.

وقالت المنظمة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحامية قد تعرضت إلى "جميع انواع العنف؛ كحلاقة الشعر، والضرب المبرح التي قد تركت كدمات في جسمها".

ووفقا للمنظمة فإن ابتهال قامت بالتنازل عن جميع ممتلكاتها من إرثها لاخوتها، ولم تسلم من من شرهم، ويوم امس كانت أسباب ضربها ايضاً لأسباب مادية".

كما أفادت المنظمة بأنه تم انقاذ الحالة اليوم 31-03-2022 ، والاستجابة لنداء المنظمة والناشطين، من قبل الشرطة المجتمعية".

وارفقت منظمة حقوق المرأة العراقية صورا للمحامية المعنفة و لاشقائها الذين قاموا بضربها والتي قالت ان من بينهم الإعلامي في قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية مؤيد الفرطوسي.

يذكر أن العراق قد سجل في العام 2021 قرابة 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وباقي مدن ومحافظات البلاد، وفقا لإحصائية للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.

related

المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

Date: 2022-02-27 05:39:52
المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

حشود من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات يتوجهون صوب الخضراء من ثلاثة طرق

Date: 2021-11-06 11:52:47
حشود من المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات يتوجهون صوب الخضراء من ثلاثة طرق

اخماد حريقين احدهما اندلع داخل "كوفي شوب" وسط بغداد

Date: 2022-03-19 15:37:17
اخماد حريقين احدهما اندلع داخل "كوفي شوب" وسط بغداد

اشتعال النيران داخل مجمع سكني وسط العاصمة بغداد

Date: 2021-08-11 15:30:00
اشتعال النيران داخل مجمع سكني وسط العاصمة بغداد

بينها مدينة الصدر.. العراق يعلن حظراً على ست مناطق في بغداد

Date: 2020-05-18 13:08:51
بينها مدينة الصدر.. العراق يعلن حظراً على ست مناطق في بغداد

اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

Date: 2021-03-26 08:02:37
اخماد حريق كبير أتى على سوق شعبية ببغداد

تفاصيل مأساوية في ليلة النيران والدخان التي أنهت حياة ضابط عراقي وأطفاله الأربعة

Date: 2021-07-09 10:42:21
تفاصيل مأساوية في ليلة النيران والدخان التي أنهت حياة ضابط عراقي وأطفاله الأربعة

فيديو+صور.. عمليات بغداد تعيد افتتاح طريق حيوي وسط العاصمة أغلق منذ عام

Date: 2020-10-28 09:47:54
فيديو+صور.. عمليات بغداد تعيد افتتاح طريق حيوي وسط العاصمة أغلق منذ عام