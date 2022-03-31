رغم تنازلها عن حقها بالإرث .. محامية تتعرض للضرب وحلاقة الشعر على يد أشقائها ببغداد (صور)

شفق نيوز/ أفادت منظمة حقوق المرأة العراقية، يوم الخميس، بتعرض المحامية إبتهال الفرطوسي للتعنيف على يد أشقائها الثلاثة لأسباب مادية وذلك في العاصمة بغداد.

وقالت المنظمة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحامية قد تعرضت إلى "جميع انواع العنف؛ كحلاقة الشعر، والضرب المبرح التي قد تركت كدمات في جسمها".

ووفقا للمنظمة فإن ابتهال قامت بالتنازل عن جميع ممتلكاتها من إرثها لاخوتها، ولم تسلم من من شرهم، ويوم امس كانت أسباب ضربها ايضاً لأسباب مادية".

كما أفادت المنظمة بأنه تم انقاذ الحالة اليوم 31-03-2022 ، والاستجابة لنداء المنظمة والناشطين، من قبل الشرطة المجتمعية".

وارفقت منظمة حقوق المرأة العراقية صورا للمحامية المعنفة و لاشقائها الذين قاموا بضربها والتي قالت ان من بينهم الإعلامي في قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية مؤيد الفرطوسي.

يذكر أن العراق قد سجل في العام 2021 قرابة 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وباقي مدن ومحافظات البلاد، وفقا لإحصائية للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.