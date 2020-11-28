رغم تمديد حظر التجوال.. غداً دوام رسمي في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مطلع بأن إدارة محافظة ذي قار اعتبرت غدا السبت يوم دوام رسمي في دوائر المحافظة رغم تمديد حظر التجوال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن محافظ ذي قار ناظم الوائلي قرر أن يوم غد الأحد دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن هذا القرار يأتي رغم تمديد السلطات الأمنية حظر التجوال المفروض منذ يوم أمس على خلفية صدامات وقعت بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومتظاهري ساحة الحبوبي في الناصرية.

وكان العشرات من أنصار الصدر، قد هاجموا أمس الجمعة محتجين معتصمين في ساحة الحبوبي، ما أدى لسقوط خمسة قتلى وأكثر من 80 جريحا.

وعلى إثر ذلك، قال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر قراراً بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث اليوم (الجمعة) التي جرت في المحافظة، وإعلان حظر التجوال فيها، وإلغاء إجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر بالسلم الأهلي في العراق".

وتحتضن ساحة الحبوبي احتجاجات شعبية مستمرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى الآن، ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.