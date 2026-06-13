رغم تراجع الإنتاج.. واسط تغلق موسم الحنطة بتسويق 363 ألف طن

شفق نيوز- واسط

أكد مدير زراعة محافظة واسط، أركان مريوش، يوم السبت، أن الموسم الزراعي للحنطة في المحافظة انتهى فعلياً مع إغلاق عمليات الحصاد والتسويق يوم أمس الجمعة، كاشفاً عن تسويق مئات الآلاف من الأطنان هذا العام وسط انسيابية غير مسبوقة في عمليات الاستلام.

وقال مريوش لوكالة شفق نيوز، إن "يوم أمس الجمعة كان آخر يوم لعملية الحصاد والتسويق في المحافظة"، مبيناً أن "عملية التسويق انطلقت في 30 نيسان/أبريل الماضي، وشملت مساحات مهيأة للحصاد داخل الخطة الزراعية بحدود 300 ألف دونم".

وأضاف أن "الكميات التي استلمتها وزارة التجارة حتى يوم أمس بلغت نحو 363 ألف طن من الحنطة"، مشيراً إلى أن "الموسم الحالي سجل انخفاضاً بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي نتيجة الظروف المناخية وشح المياه".

وأوضح أن "بداية الموسم شهدت تأخراً في الزراعة بسبب الشحة المائية، إضافة إلى أن موسم الأمطار جاء متأخراً في كانون الأول/ ديسمبر، ما أثر على اتساع المساحات المزروعة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "عملية التسويق هذا العام اتسمت بانسيابية عالية وتعاون كبير بين شركة تجارة الحبوب ومديرية الزراعة والدوائر الساندة".

وأشار مريوش، إلى أن "الفلاح كان يسلّم محصوله بشكل يومي دون أي تأخير أو طوابير انتظار كما كان يحدث في سنوات سابقة"، لافتاً إلى أن "فترة التسويق الطويلة ساهمت في إنهاء الزحامات وضمان انسيابية الاستلام".

وبيّن أن "الاستهلاك المحلي لمحافظة واسط يتراوح بين 170 إلى 180 ألف طن سنوياً لتغطية البطاقة التموينية والاستهلاك الداخلي، فيما يتم تسويق الفائض إلى وزارة التجارة لتوزيعه على باقي المحافظات".

وفي ما يتعلق بالمستلزمات الزراعية، أوضح مريوش، أن "الموسم الحالي شهد تحديات كبيرة بسبب عدم توفير وزارة الزراعة للمستلزمات الزراعية، ما دفع المزارعين للاعتماد على أنفسهم في تأمين البذور والأسمدة والمبيدات رغم ارتفاع أسعارها"، مؤكداً أن "ذلك لم يمنع تحقيق موسم جيد نسبياً".

كما دعا إلى "تحسين الإطلاقات المائية لضمان موسم أفضل في العام المقبل يتناسب مع حجم المساحات الزراعية في المحافظة"، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ"الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين في واسط وباقي المحافظات، لما لذلك من أثر مباشر على استقرارهم الاقتصادي واستمرار العملية الزراعية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية، الأحد الماضي، إطلاق مستحقات الفلاحين بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة، فيما بدأت محافظة نينوى حصاد محصول الحنطة لموسم 2026 وسط توقعات بإنتاج وفير يصل إلى نحو 600 ألف طن.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه تقارير برلمانية أن المخزون المائي في العراق يقترب من 30 مليار متر مكعب، وهو ما قد يغطي احتياجات البلاد لموسمين على الأقل، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتنظيم الموارد المائية والاتفاقيات مع دول الجوار.