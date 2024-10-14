رغم تحذيرات السيادة ومقاطعة الكوردستاني.. مجلس كركوك يختار نائب المحافظ

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة كركوك جلسة اعتيادية، يوم الاثنين، وسط مقاطعة من قبل تحالف السيادة والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد جلسته في قاعته، بمقاطعة العرب والتركمان والديمقراطي الكوردستاني.

وصوت مجلس محافظة كركوك وفقاً لمراسلنا، على ياوز حميد محمود لمهام النائب الاول لمحافظ كركوك.

في السياق، قال حزب السيادة في بيان ورد وكالة شفق نيوز،، إن "بعض الكتل السياسية في محافظة كركوك تسعى لعقد جلسة لمجلس المحافظة وذلك في ظل غياب شريحة واسعة من اعضاء المجلس بما في ذلك معظم ممثلي المكون العربي وجميع ممثلي المكون التركماني وعدد من ممثلي المكون الكوردي"، معلناً "شجبه هذا الاصرار على عقد هذه الجلسة في ظل الظروف الحالية".

وأضاف، ان "عقد هذه الجلسة في ظل وجود دعوى قضائية تطعن في شرعية الحكومة المحلية يعد انتهاكا صريحا للقانون ويفتح الباب امام المزيد من التجاوزات والتحديات للاستقرار في المحافظة".

واشار الى ان "هذه الاجراءات من شأنها ان تؤجج الصراعات وتزيد من حدة التوتر في المحافظة الامر الذي يهدد النسيج المجتمعي والسلم الاهلي".

ودعا البيان كافة الاطراف السياسية الى تغليب مصلحة كركوك على جميع المصالح الشخصية والحزبية واحترام القانون لمنع الفوضى السياسية والحفاظ على امن واستقرار المدينة.

من جهتها قالت عن جبهة تركمان العراق الموحد في بيان، "تشهد مدينة كركوك تطورات سياسية غير مسبوقة تثير قلق جميع الأطراف الوطنية، بعد ان وردتنا نية مجلس محافظة كركوك بعقد جلسة طارئة لاختيار شخصية تركمانية لمنصب النائب الأول لمحافظ كركوك".

وأكدت، "جبهة تركمان العراق الموحد على مواقفها الثابتة تجاه هذه التطورات"، مبينة أنها "لم نرشح أي شخصية لشغل أي منصب في الحكومة المحلية في كركوك، ونجدد بأن هذه الحكومة التي تشكلت بطرق غير شرعية لا تمثل الإرادة الحقيقية لأبناء المحافظة، وهي بالتالي فاقدة للشرعية القانونية والسياسية".

وتابعت، "إننا في جبهة تركمان العراق الموحد ننتظر وفق الجدول الزمني القرار القضائي الحاسم الذي نأمل أن يعيد الأمور إلى نصابها القانوني والدستوري".

وكان مصدر مطلع في كركوك، أفاد مطلع شهر أيلول الماضي، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً من نائب رئيس مجلس النواب، ورئيس الجبهة التركمانية، وعضو عن تحالف السيادة، للتباحث بشأن الخلافات القائمة على تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وتناول الاجتماع بحسب المصدر، "جملة مواضيع تخص كركوك ومنها تشكيل الحكومة المحلية مؤخراً، وعدم اشتراك كتل سياسية في هذه الحكومة مثل الديمقراطي والجبهة وتحالف السيادة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.