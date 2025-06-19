رغم اوامر الاخلاء.. الخارجية العراقية: بعثاتنا مستمرة بمهامها في إيران

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، استمرار عمل سفارة جمهورية العراق في طهران.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن كافة التشكيلات الدبلوماسية العراقية العاملة في إيران مستمرة، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح البيان أن البعثات الدبلوماسية العراقية تواصل تقديم كافة الخدمات القنصلية للجالية العراقية المقيمة في المدن الإيرانية، بما في ذلك تسهيل إجراءات سفر المواطنين العراقيين الراغبين في العودة إلى الوطن، وضمان عودتهم الآمنة.

وجددت الخارجية العراقية تأكيدها على "الالتزام الكامل بحماية مصالح المواطنين العراقيين في الخارج وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع الظروف، وخاصة في أوقات الأزمات".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في وزارة الخارجية العراقية، بإخلاء دبلوماسيين وموظفين عراقيين في إيران، على خلفية التصعيد العسكري والصراع الدائر بين تل ابيب وطهران.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "السفارة والقنصليات العراقية أخلت موظفيها باستثناء اثنين أو ثلاثة للتواصل مع الجالية العراقية في المدن الإيرانية".