رغم انعدام الرؤية.. تظاهرتان في واسط وكركوك للمطالبة بالتعيين

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من خريجي الكليات التربوية في محافظة واسط، يوم الاثنين، للمطالبة بتوظيفهم أسوة بأقرانهم المحاضرين، فيما طالب موظفو شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك بضمان حقوقهم الوظيفية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من خريجي الكليات التربوية من مختلف الإختصاصات في محافظة واسط نظموا تظاهرة أمام مبنى المديرية العامة للتربية صباح على الرغم من العاصفة الترابية الكثيفة التي اجتاحت البلاد".

وبين ان المتظاهرين "طالبوا بالتعاقد معهم أسوة بالمحاضرين وشمولهم بدرجات الحذف والاستحداث".

فيما ذكر مراسل شفق نيوز، ان "العشرات من موظفي شركة نفط الشمال نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة في محافظة كركوك للمطالبة بانصافهم وضمان حقوقهم الوظيفية بمطابقة سنوات الخدمة مع درجاتهم الوظيفية".