رغم الأمطار.. تظاهرات وصدامات بين محتجين ومكافحة الشغب في ذي قار (فيديو)

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بقضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، باندلاع تظاهرات كبيرة تطالب بإقالة قائممقام القضاء.

وذكر شهود العيان لوكالة شفق نيوز، ان "العشرات من المتظاهرين ورغم سوء الأحوال الجوية خرجوا بتظاهرة كبيرة وسط القضاء تطالب بإقالة قائممقام القضاء، زكي حسون، لفشله بإدارة القضاء وتقديم الخدمات اللازمة له بعد مضى عدة سنوات على توليه المنصب".

وبينوا، أن "المحتجين دخلوا بصدام مع قوات مكافحة الشغب باستخدام الطابوق (الآجر)، دون بيان فيما اذا كانت هناك اصابات أو لا".