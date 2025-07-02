رغم الإعلان الرسمي.. سد الموصل يؤكد عدم زيادة الإطلاقات المائية من تركيا

شفق نيوز – نينوى

كشف مصدر في إدارة سد الموصل، يوم الأربعاء، أن الإطلاقات المائية القادمة من تركيا ما تزال عند المعدلات الاعتيادية، والاتفاق الإستراتيجي الذي أُعلن مؤخراً بين العراق وتركيا، لم يدخل حيز التنفيذ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، دون الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح، إن "الإطلاقات المائية القادمة من تركيا إلى سد الموصل ما تزال طبيعية، وتصل بمعدل 113 متراً مكعباً في الثانية".

وبين أن "الاتفاق الإستراتيجي الذي أُعلن عنه من قبل رئيس الوزراء العراقي والحكومة التركية بشأن زيادة الإطلاقات لم يدخل حيز التنفيذ بعد على أرض الواقع".

وأضاف المصدر أن "السد ما زال يستقبل الإطلاقات الاعتيادية التي تُضخ يومياً من تركيا باتجاه نهر دجلة مروراً بسد الموصل، ولم تُسجل أي زيادة حتى الآن".

وتابع بالقول: "نتوقع وصول زيادة في الإطلاقات اعتباراً من يوم غد، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، ونحن بانتظار أي إجراء جديد بهذا الشأن".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن الأربعاء، موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة إطلاقات الحصة المائية للعراق.

وفي ذات السياق، تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الأمة التركي، نعمان كورتولموش، أعلن فيه بدء إطلاق أولى الدفعات المائية الإضافية لنهري دجلة والفرات.